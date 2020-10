Mentre in patria hanno fatto capolino i nuovi GTR 2 e GTS 2, noi occidentali aspettiamo novità sul lancio di questi modelli anche alle nostre latitudini. Nonostante l'attenzione sia focalizzata su questi, Huami potrebbe avere in mente anche un'ulteriore aggiunta, che risulterà di certo gradita agli appassionati in cerca di una soluzione ancora più economica. In rete sono spuntati i primi dettagli di Amazfit Bip U, dispositivo ancora in cerca di conferma ma di cui sono disponibili le presunte immagini e specifiche.

Amazfit Bip U: tutto quello che sappiamo sul nuovo (e presunto) smartwatch

Design e caratteristiche

Come si evince anche dalle immagini in alto, Amazfit Bip U sarà caratterizzato da un display a colori di forma quadrata, un pannello da 1.43″ con risoluzione 302 x 302 pixel. Ovviamente si tratterà di una soluzione leggera (solo 31 grammi) e votata allo sport e alla salute. Non mancherà il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), feature ormai imprescindibile per i nuovi modelli. Trattandosi di uno smartwatch dedicato agli utenti più attivi, non mancano nemmeno oltre 60 modalità sportive; ad affiancare il classico monitoraggio del sonno e dell'attività cardiaca troveremo anche quello dello stress e un pratico training per la respirazione.

Autonomia ed altri dettagli

La batteria è un'unità da 225 mAh, in grado di offrire fino a 9 giorni di autonomia. Presente all'appello l'impermeabilità fino a 50 metri (5 ATM) e, di conseguenza, il supporto per il nuoto, così come il Bluetooth 5.0 e un sensore ottico PPG avanzato. Ovviamente si tratterà di una soluzione compatibile con l'app Zepp. Chiudiamo con le dimensioni – 40.9 x 35.5 x 11.4 mm – ed i materiali: policarbonato per il corpo e silicone per il cinturino (da 20 mm).

Amazfit Bip U: indiscrezioni su prezzo e disponibilità

Al momento non sono presenti dettagli circa il prezzo di Amazfit Bip U, ma pare che si tratterà di un dispositivo particolarmente invitante da questo punto di vista. Per il lancio si vocifera il mese di novembre o addirittura fine ottobre, ma per ora tutto tace da parte di Huami. Comunque vale la pena sottolineare ancora una volta che quanto visto finora dev'essere inteso come semplici indiscrezioni. L'esistenza dello smartwatch è ancora in dubbio e non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

