Corea del Sud leader per il 5G, ma in Europa chi comanda la classifica?

Dobbiamo fare i conti con un tipo di tecnologia che tra poco entrerà a far parte della nostra vita. Prima o dopo, infatti, il 5G diventerà lo standard di rete e tutti dovremo uniformarci a questo sistema. Chi non lo farà, molto probabilmente rimarrà pericolosamente indietro. Tanti Stati hanno capito questo concetto ed hanno subito costruito una rete interna adatta a tutte le esigenze, in grado di poter competere con la Cina. Da questo punto di vista, quindi, il punto di riferimento è la Corea del Sud, già leader in questo settore.

Corea del Sud: 5,88 milioni di dispositivi viaggiano in 5G

Sono numeri impressionanti quelli che ci provengono dalla Corea del Sud, soprattutto per un Paese come il nostro dove il 5G non è ancora diffuso. Stando agli ultimi dati, infatti, pare che attualmente ci siano ben 5,88 milioni di dispositivi connessi al 5G in questo Stato, posizionandosi di diritto al primo posto.

Come si stanno comportando i Paesi europei in merito a tale questione? Ancora ci sono dei problemi, più che altro politici, che stanno ostacolando la diffusione di questo standard di rete. Non tanto in Italia, quando nel Regno Unito ad esempio, dove il Governo ha più volte mostrato qualche incertezza. Nonostante questo, comunque, sono partiti alcuni investimenti a riguardo, segno che tutti si stanno muovendo. Tra i vari Paesi facenti parte dell'Unione Europea, però, la Svizzera si piazza al primo posto per la copertura 5G. Qui, infatti, l'80% del territorio è ormai coperto da questo standard di rete.

Quando vedremo numeri di questo tipo in Italia? Siete già in possesso di una SIM 5G?

[su_google?]