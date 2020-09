ZTE lancia una nuova soundbar e due set-top box, ecco tutte le specifiche

Qualche settimana fa ZTE ha calato l'asso, presentando al pubblico il nuovo Axon 20 dotato di camera frontale sotto il display. Questo dispositivo, anche per questa sua caratteristica, ha catturato l'attenzione di moltissimi utenti, andando sold out dopo poche ore. Oltre questo, però, il brand ha voluto lanciare sul mercato altri interessanti prodotti, come una nuova soundbar ed un set-top box.

ZTE abbraccia Android TV

Dando un'occhiata ai due st-top box presentati, chiamati ZTE ZXV10 B836CT e ZTE ZXV10 B866V2-H, questi mostrano forme piuttosto classiche per prodotti di questo tipo. NOn ci si discosta molto dai precedenti modelli, basandosi su Android TV ed offrendo il supporto ai contenuti video in 4K e HDR. Entrambi, poi, sono alimentati da un SoC con CPU quad-core con ARM Cortex-A55.

All'interno di questa lista di nuovi accessori, troviamo anche una soundbar, detta ZTE Far-field 4K AI Soundbar STB 3000. Si tratta di un'unità in grado di collegarsi alla TV restituendo una qualità ben superiore rispetto alla media, sfruttando anche alcune funzionalità legate all'intelligenza artificiale. Oltre a tutto ciò, il dispositivo può essere utilizzato anche tramite comandi vocali, mettendo a disposizione ben 4 diversi microfoni integrati.

Al momento non sappiamo molto altro, così come prezzo e disponibilità dei prodotti.

