Che la fotocamera sotto al display fosse attesa da tutti era palese, ma meno attesa era la fiducia che gli utenti cinesi hanno rivolto a ZTE ed al suo Axon 20 5G, andato sold out nel primo giorno di vendita.

ZTE: ecco i segreti del successo di Axon 20 in Cina

Le ragioni per cui ZTE Axon 20 abbia venduto così tanto fin da subito, non vanno semplicemente attribuite alla fotocamera sotto al display, la prima sul mercato. Molto probabilmente, il rapporto qualità/prezzo commisurato alle specifiche dello smartphone del brand di Ni Fei, che è un ottimo medio gamma 5G ad un prezzo tutto sommato onesto, sotto i 2500 yuan in Cina, circa 272 € al cambio. Lo Snapdragon 765G inoltre, garantisce prestazioni di spessore pur senza spendere cifre molto alte.

La seconda ondata di ZTE Axon 20 arriverà in Cina dal prossimo 17 settembre 2020 e si prevede un nuovo, rapido sold out anche grazie ad una nuova colorazione inedita, un azzurro molto chiaro che ricorda la spuma marina, molto apprezzato quest'anno anche sugli smartphone di altri competitor. Al momento non si sa ancora se l'arrivo sul mercato Global sarà a breve, ma potrebbe essere un'altra spinta per un prodotto che resterà innovativo per tanto tempo.

