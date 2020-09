Finalmente è giunta la presentazione ufficiale di Axon 20, il nuovo smartphone della casa asiatica. Non si tratta di un dispositivo qualsiasi, bensì del primo smartphone al mondo con selfie camera sotto al display. Si pensava che il traguardo sarebbe stato di Xiaomi ma così non è stato, con un Mi 10 Ultra che si è rivelato più “tradizionale” rispetto a quanto previsto. Ed oggi ZTE ci rivela tutto sul nuovo Axon 20 5G: andiamo a scoprire i dettagli su scheda tecnica, prezzo di vendita e disponibilità sul mercato!

ZTE Axon 20 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Dopo la comparsa sul sito dell'ente certificativo TENAA, ZTE Axon 20 5G è stato ufficializzato in Cina, nel corso di un evento dedicato. Il nuovo smartphone del brand si presenta come un prodotto a suo modo rivoluzionario, essendo il primo smartphone commerciale con fotocamera sotto il display. Ma a parte la selfie camera, quali sono le caratteristiche tecniche di Axon 20? Con dimensioni di 172.1 x 77.9 x 7.98 mm per un peso di 198 grammi, il dispositivo offre un pannello OLED da 6.92″ Full HD+, sotto al quale si nasconde una fotocamera da 32 MP (ed un lettore d'impronte digitali nella porzione inferiore). La tecnologia utilizzata dovrebbe essere quella presentata in precedenza dalla cinese Visionox.

Il retro del dispositivo è realizzato in vetro 3D realizzato con una struttura a dieci strati, disponibile in varie colorazioni sfumate. In altro a sinistra trova spazio un modulo rettangolare (disposto verticalmente), il quale racchiude la Quad Camera principale.

Hardware, batteria e fotocamera

Dal punto di vista hardware, ZTE Axon 20 5G è mosso dal chipset Snapdragon 765G, in accoppiata a memorie da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 2.1 (espanbile fino a 2 TB). Il tutto è alimentato da una batteria da 4.220 mAh, con tanto di supporto alla ricarica rapida da 30W (Quick Charge 4+). La compagnia cinese ha implementato un sistema di raffreddamento al liquido, accompagnato anche da un pad termico in nanofibra ed uno strato di grafite.

Il comparto fotografico del dispositivo è basato su una Quad Camera con un sensore principale da 64 MP, accompagnato da un grandangolo con FOV 120° (8 MP), un obiettivo macro da 2 MP ed un sensore dedicato alla profondità di campo (2 MP).

Come funziona la fotocamera sotto il display

Come evidenziato in vari punti, la vera novità introdotta da ZTE Axon 20 5G è la sua fotocamera sotto il display, un'unità da 32 MP con apertura f/2.0. L'azienda cinese ha dovuto affrontare difficoltà inimmaginabili nello sviluppo di questo modulo, in primis per quanto riguarda i materiali.

Abbiamo parlato in molteplici occasioni delle problematiche legate a questo tipo di display: creare una soluzione attraverso cui un sensore fotografico possa “guardare” senza compromettere la qualità delle immagini non è cosa da poco. Secondo quanto riportato da ZTE, l'area occupata dalla selfie camera è pari solo allo 0.2% della superficie dello schermo: un valore praticamente irrisorio. Il pannello OLED equipaggiato a bordo del flagship è una soluzione composta da 7 strati, alcuni dei quali composti da nuovi materiali e dello spessore a livello di micron, con un'altra capacità di trasmissione ed un trattamento antiriflesso. Quest'ultimo è in grado di migliorare la trasparenza del pannello, andando ad eliminare la diffrazione della luce.

Dopo aver spiegato come si è arrivati a realizzare uno smartphone con fotocamera sotto il display, Ni Fei ha spiegato anche come sono disposti i pixel dell'area del pannello sotto cui è alloggiata la fotocamera. Infatti, a differenza della disposizione e la grandezza dei pixel convenzionali, quelli di Axon 20 sono disposti in un'area più ampia ed a far girare il tutto sarà un chip indipendente. Come? Esso elaborerà se stiamo cercando di visualizzare un contenuto oppure scattare una foto, semplicemente comunicando con i pixel stessi. Ciò rende la convivenza totalmente naturale e per nulla scomoda nell'esperienza dello smartphone.

Infine, proprio a proposito di smartphone con fotocamera sotto il display, il CEO di ZTE si è complimentato con Lei Jun per aver mostrato la soluzione di Xiaomi in merito a questa categoria di dispositivi, auspicando sempre più produttori che mirano ad un pannello full screen propriamente detto.

Axon 20 vanta ben 12 antenne integrate per una connessione sempre stabile

Sembra proprio che questa volta ZTE voglia stupire tutti con il suo nuovo smartphone. Sebbene la caratteristica peculiare di Axon 20 5G sia la selfie camera, anche altre feature lo rendono davvero interessante. Tra queste, la Super Antenna 5G 2.0. Ma di cosa si tratta? Stando a quanto dichiarato dalla compagnia, il sistema di 12 antenne integrate nello smartphone garantisce una connessione stabile a 360°, in modo da non perdere mai il segnale. Grazie alla tecnologia PDS, la qualità della connessione sarà molto più alta rispetto alle antenne FPC.

Inoltre, questa nuova tecnologia di connessione permette uno switch tra 5G e Wi-Fi fulmineo, sia che sia sull'altra SIM 5G, sia proprio ad una stazione wireless. Tutto questo grazie alle 4 antenne a trasmissione circolare SRS.

ZTE Axon 20 5G ufficiale – Prezzo e disponibilità

L'evento di lancio di ZTE Axon 20 5G si è concluso con l'annuncio in merito al prezzo di vendita: il dispositivo è stato lanciato a 2.198 yuan, circa 268€ al cambio, nella versione da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Sono presenti anche i modelli da 8/128 GB e 8/256 GB, proposte rispettivamente a 2.498 e 2.798 yuan, circa 305/342€ al cambio attuale. Le vendite in Cina partiranno il 10 settembre (i preorder sono già attivi), mentre ancora non sono presenti dettagli per un eventuale lancio globale.

