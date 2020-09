I caricabatterie portatili, per quanto utilissimi e salvifici in condizioni di mobilità prolungata, sono spesso ingombranti o comunque mai davvero piccoli. A risolvere tutto ci pensa chi di ricarica se ne intende, cioè ZMI (o ZIMI), brand della Xiaomi Ecological Chain che ha lanciato il suo nuovo power bank MINI da 1000 mAh, compatto e dal prezzo economico.

ZMI MINI: il piccolo ma grande power bank da 10000 mAh e 4 porte a meno di 11€

Il nuovo power bank compatto ZMI MINI segue struttura e colori dei fratelli “maggiori” del brand, essendo di colore bianco e con trama a rete sebbene minimale. Esso è grande la metà di uno smartphone, ma ha una capacità di ricarica di 10000 mAh e soprattutto ha 4 porte, di cui 2 adibite per la ricarica rapida. Di queste porte, 2 sono USB Type-A, poi ne troviamo 1 Micro-USB e per finire una USB Type-C. Praticamente non gli manca nulla.

Ma quanto costa questo utile accessorio per la ricarica? Il nuovo power bank ZMI (ZIMI) MINI arriverà nella giornata di domani, 2 settembre 2020, sul territorio cinese al prezzo davvero interessante di soli 89 yuan, circa 11 €. Non si sa se Xiaomi porterà il nuovo caricabatterie portatile in Occidente, ma riteniamo possa essere molto conveniente.

