Zhiyun Smooth XS ufficiale: ecco il “fratello minore” di Zhiyun Smooth X

Non sono passati molti mesi dal lancio ufficiale sul mercato di Zhiyun Smooth X, il gimbal per smartphone che, sotto certi aspetti, ha dato un senso alla categoria. Grazie ad alcuni suoi accorgimenti, infatti, ha saputo rinnovarsi e proporre una valida alternativa a dispositivi concorrenti ben più costosi. Nonostante tutto, però, da poche ore è stato lanciato anche il modello più piccolo, ovvero Zhiyun Smooth XS.

Smooth XS è colorato ed economico

Dando uno sguardo al design di questo prodotto, non troviamo nulla di così particolare rispetto a Zhiyun Smooth X. Evidentemente, però, si tratta di un prodotto dedicato ad un pubblico diverso, molto più giovane. Questo si evince anche dal fatto che tutta la struttura è più snella e presenta, inoltre, colori sgargianti.

LEGGI ANCHE:

Huawei, Xiaomi ed Apple contribuiscono alla crescita del mercato delle cuffie bluetooth

Questo gimbal per smartphone è dotato di un'asta telescopica e di un treppiede, sulla parte inferiore, che può essere all'occorrenza rimosso. Qui troviamo, poi, una stabilizzazione a due assi, quindi non è assolutamente pensato per i professionisti del settore video. Tutto ruota intorno all'applicazione ufficiale, Zy Cami, che permette di avviare registrazioni in remoto, o di scattare foto. Non mancano, inoltre, altre particolari funzionalità che rendono smart questo dispositivo.

Non è ancora disponibile qui in Italia, ma questo Zhiyun Smooth XS è disponibile in altri mercati al prezzo di 79,99 dollari, circa 66 euro al cambio attuale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu