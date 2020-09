Zepp prenderà il posto di Amazfit? Huami fa chiarezza sulla questione

Di recente un grande cambiamento ha coinvolto l'applicazione ufficiale di Amazfit, rinominata in Zepp direttamente da Huami, con tanto di una nuova icona dedicata (qui trovate tutti i dettagli). La compagnia cinese ha pensato di ribattezzare il suo software a partire dal 25 agosto, ma si tratta esclusivamente di un cambiamento “estetico” (per così dire): tutti i dispositivi della famiglia Amazfit continueranno a funzionare normalmente con l'app. Ma che cosa sta succedendo all'interno dell'azienda? Perché questa novità?

Zepp e Amazfit sono due brand separati: Huami chiarisce la questione

La spiegazione arriva direttamente dalla stessa azienda, tramite anche il supporto di una nostra fonte interna. Sempre in queste settimane Huami ha lanciato i nuovi smartwatch Zepp E Square e Circle, disponibili sia in patria e sia a livello globale (per ora solo negli USA e Regno Unito). Si tratta di dispositivi di fascia premium, caratterizzati da uno stile elegante e raffinato e tutte le funzionalità che ci si aspetta da questo tipo di prodotto (modalità sportive, monitoraggio di sonno, frequenza cardiaca e livelli di ossigeno nel sangue, impermeabilità fino a 5 ATM e così via). Inizialmente abbiamo parlato di questi dispositivi come Amazfit Zepp E, ma ora l'azienda ha fatto chiarezza sul nome di entrambi gli smartwatch.

Ma quindi la serie Zepp andrà a sostituire Amazfit? Assolutamente no, anzi Huami è stata molto precisa al riguardo: sia Zepp che Amazfit sono due brand che fanno parte della compagnia e non andranno né a sovrapporsi né in contrasto, ma coesisteranno ognuno con uno scopo.

Per quanto riguarda Amazfit continuerà ad occuparsi di smartwatch sportivi ed altri accessori (come ha sempre fatto), puntando principalmente alla fascia media. D'altro canto, Zepp sarà un brand focalizzato sulla fascia alta del mercato, con indossabili premium. Insomma, questi sono i piani dell'azienda cinese per il futuro ed è stato un bene fare chiarezza su tutta la questione!

