Già dallo scorso aprile si parlava della possibilità che Google provasse a mettere i bastoni tra le ruote a TikTok ed ora il momento è quasi giunto: il colosso social si troverà presto alle prese con il nuovo sfidante YouTube Shorts, piattaforma che consente agli utenti di realizzare brevi clip video utilizzando la libreria musicale più fornita del globo.

YouTube annuncia Shorts, il rivale di TikTok targato Google

Come anticipato dalle voci precedenti, Google ha finalmente alzato il sipario di YouTube Shorts, una nuova funzionalità in stile TikTok dedicata a utenti, creator e artisti che desiderano girare brevi video sfruttando semplicemente il proprio smartphone. I video dureranno un massimo di 15 secondi (o meno) e gli appassionati potranno sfruttare – almeno all'inizio – solo una manciata di strumenti. Sarà possibile inserire più clip insieme, inserire la musica attingendo da una vasta libreria di brani, controllare la velocità del video ed un timer con conto alla rovescia, in modo da poter registrare in tutta comodità, senza la necessità di avere lo smartphone in mano.

Come si legge nel comunicato ufficiale di Big G, grazie a Shorts gli artisti avranno ancora più visibilità, potendo attingere alle 2 miliardi di visualizzazioni mensili di YouTube. La prima versione beta di YouTube Shorts sarà lanciata in India nel corso dei prossimi giorni, con una manciata di strumenti e feature, in modo da dare il via ai test iniziali. Ovviamente Google prevede di inserire nuove funzionalità ed espandere l'arrivo del rivale di TikTok anche a livello globale dopo aver raccolto abbastanza feedback.

Insomma, mentre il social musicale si appresta ad una collaborazione con Oracle, Google ha pensato bene di sguinzagliare la sua nuova creatura: ora resta da vedere se Shorts riuscirà a guadagnare il successo sperato.

