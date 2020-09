Xiaomi YouPin si arricchisce sempre più di accessori, elettrodomestici e prodotti dedicati alla casa ed il nuovo washlet smart (toilette + bidet) Litte Whale è quanto di più interessante possiate trovare per il vostro bagno, sebbene il prezzo sia alto.

Xiaomi YouPin: il washlet smart Little Whale rende intelligente i vostri momenti importanti

Strutturato in due versioni, una toilette standard ma sempre smart e l'altra un vero e proprio washlet, i water di Little Whale non hanno bisogno del flusso d'acqua per sciacquare e sterilizzare il tutto dopo i vostri bisogni. Essi sono dotati di sifone a getto, ma sono pensati per il risparmio idrico. Inoltre sono certificati IPX4 e tutto il materiale è antibatterico ed è anche insonorizzato. Entrambi supportano lo sciacquone con sfioramento tramite piede posto nella parte laterale in basso.

In più, tutti e due Smart Toilet di Little Whale supportano il sedile riscaldato e luci per quando li usate di notte. La temperatura del sedile può essere regolata fino a 4 velocità, ma si regola anche in automatico. La versione washlet ovviamente support il bidet, il lavaggio laterale, l'asciugatura con aria calda, il lavaggio massaggiante, una barra spray autopulente, un filtro per la purificazione del'acqua un telecomando wireless ed un display digitale smart.

I nuovi Smart Toilet di Little Whale arrivano su Xiaomi YouPin ad un prezzo a dirla tutta alto, visto che la versione toilette standard si attesta sui 1999 yuan, circa 250 € e la versione washlet a 2799 yuan, circa 350 €, ma per quello che offrono non sono cifre folli. Non è detto che arrivino in Occidente, ma i canali di importazione spesso ci sorprendono.

