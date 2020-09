Xiaomi YouPin, come spesso accade, è fucina di nuovi prodotti sia tecnologici sia comunque di qualità, soprattutto pensati per la casa, come il nuovo tagliere multiuso in acciaio inox e antibatterico Yiwu Yishi ad un prezzo inquadrato per un prodotto del genere.

Xiaomi YouPin: il tagliere multiuso Yiwu Yishi ha una struttura in acciaio inox 304 ed è antibatterico

A guardarlo bene, il tagliere multiuso di Xiaomi YouPin a marchio Yiwu Yishi è quanto di più semplice possibile. Infatti, è composto da una lamina monoblocco in acciaio inox 304, quindi molto resistente, ma non è esattamente un peso piuma per la categoria, visto che pesa 1.3 kg, quanto un Ultrabook. La sua funzione più importante però, oltre a poter essere utilizzato con tutti i tipi di cibi (anche per impastare torte, ad esempio) è il suo essere antibatterico.

Esatto, la sua superficie ha uno strato che evita l'accumularsi di batteri e germi, oltre alla loro diffusione proprio sui cibi. Nonostante sia pesante, il tagliere multiuso Yiwu Yishi su Xiaomi YouPin è piuttosto compatto e sottilissimo, grazie alle sue misure di 360 x 250 x 2 mm, come direbbe qualcuno, un lingottino.

Il nuovo tagliere multiuso Yiwu Yishi è arrivato su Xiaomi YouPin in crowdfunding, ampiamente superato e messo quindi già in vendita, al prezzo di 109 yuan, circa 13 €, che per un prodotto del genere possiamo definire giusti.

