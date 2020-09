La rimozione di germi e batteri, nell'ultimo periodo, è diventata quanto mai una priorità. E così, soprattutto le aziende cinesi, si sono ingegnate a creare prodotti smart che svolgessero questa funzione, come lo sterilizzatore per posate Moonyee che arriva su Xiaomi YouPin ad un prezzo davvero vantaggioso.

Xiaomi YouPin: lo sterilizzatore per posate Moonyee è portatile, compatto e si ricarica tramite USB Type-C

Il design dello sterilizzatore per posate Moonyee si presenta come molti altri prodotti provenienti dall'e-commerce Xiaomi YouPin, cioè bianco e minimale. Esso è inoltre molto compatto, nelle sue dimensioni da 23.8 x 3.1 x 5.4 cm per un peso di 225 grammi, il che lo rendono portatile e comodo per ogni occasione. Lo sterilizzatore si avvale dei raggi UV che garantiscono una rimozione di germi e batteri per il 99.9%.

Il vano dello sterilizzatore per posate può contenere fino ad una posata occidentale e due bacchette orientali, e grazie al coperchio evita il contatto con le luci UV. Inoltre, è possibile ricaricarlo tramite USB Type-C, con la batteria da 700 mAh in grado di durare fino a 25 utilizzi consecutivi con 2.5 ore di ricarica.

Il nuovo sterilizzatore per posate Moonyee arriva su Xiaomi YouPin ad un prezzo molto economico di 89 yuan, poco meno di 11 €. Come molti prodotti simili, esso può arrivare presto anche sui vari canali di importazione.

