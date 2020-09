Quando si tratta di tenere batteri e germi lontani da noi, ci preme spesso che questo avvenga in ambienti ed indumenti più vicini alla cura del nostro corpo. Se per le posate o comunque le stoviglie esistono già soluzioni ben definite, per il nostro intimo e igiene del bagno arriva il nuovo sterilizzatore smart di Xiaomi YouPin prodotto da MiaoMiaoCe, che svolge tre importanti funzioni ad un prezzo onesto.

Lo sterilizzatore smart MiaoMiaoCe di Xiaomi YouPin sterilizza l'intimo, il bagno e fa da dispenser di salviettine disinfettanti

Il prodotto di MiaoMiaoCe che troviamo in crowdfunding su Xiaomi YouPin non poteva che essere bianco e minimale, del resto essendo uno sterilizzatore da bagno, ci può anche stare. Ma come funziona questo utile accessorio? La prima funzione di quest'ultimo è sicuramente quella della sterilizzazione della biancheria intima, ma può anche disinfettare il vostro bagno attraverso la funzione di luce UV, ozono e pastorizzazione. In questo modo, è garantita l'eliminazione dei batteri fino al 99.9%.

Ma non finisce qui, perché lo sterilizzatore MiaoMiaoCe è anche un dispenser di salviettine disinfettanti, molto comodo sia in bagno che nella propria camera. Quanto alla sterilizzazione, l'accessorio venduto su Xiaomi YouPin ha più modalità smart, in quanto è possibile impostare sia una veloce da 5 minuti o una profonda disinfezione da circa 90 minuti. Infine, esso ha una capacità fino a 6 litri ed ha delle dimensioni da 31 x 14 cm per un peso di 1.6 kg.

Il nuovo sterilizzatore intimo, bagno e dispenser MiaoMiaoCe arriva su Xiaomi YouPin al prezzo tutto sommato inquadrato di 599 yuan, 74 € al cambio. Non è difficile che possa arrivare anche alle nostre latitudini tramite i noti canali di importazione.

