Come già accaduto anche per altri prodotti di altri marchi, Xiaomi YouPin è spesso una piattaforma contenitore ed il nuovo SSD a marchio ADATA è stato presentato direttamente su questo e-commerce, rivelandosi un prodotto di qualità dal prezzo inquadrato.

Xiaomi YouPin: la SSD ADATA legge fino a 1000 MB/s grazie alla Tyep-C 3.2

Guardando al design del nuovo SSD ADATA SE800 arrivata su YouPin, notiamo subito la sua anima che potremmo definire rugged. Ma non a caso, dato che è dotato di certificazioni MIL-STD-810G 516.6 e IP68 per una totale impermeabilità di 30 minuti fino ad un 1.5 m, permesso anche grazie al tappo di gomma che chiude l'ingresso USB. Come dicevamo è molto compatto e sta in un taschino, grazie alle dimensioni 7.27 x 4.4 x 1.22 cm per un peso di 40 grammi in metallo leggero.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche in termini di performance, l'SSD ADATA è in grado di leggere fino a 1000 MB/s, ben 6,6 volte in più di un hard disk meccanico, quindi in grado di trasferire un film in 4K da 50 GB in appena 50 secondi. Tutta questa velocità è dettata dall'interfaccia USB Type-C 3.2 di Seconda Generazione, compatibile con Android, Windows e MacOS. Quanto alla capacità, esistono due versioni da 512 GB e 1 TB.

Il nuovo SSD ADATA arriva su Xiaomi YouPin ad un prezzo di 799 yuan, circa 99 €, per la versione 512 GB e 1099 yuan, che al cambio corrisponde a 136 €. Non si sa se arriverà in Occidente, ma è molto probabile, in quanto il brand vende anche su Amazon.

