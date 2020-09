Elettrodomestici, accessori per la casa, accessori per la persona e tanta altra tecnologia, ma su Xiaomi YouPin di certo non poteva mancare un lunch box scaldavivande smart che cuoce e riscalda i cibi, come quello a marchio Life Element, che arriva ad un prezzo nella media del settore.

Xiaomi YouPin: il lunch box scaldavivande smart Life Element riscalda il cibo in 5 minuti e li cuoce in appena 20.

Il form factor del lunch box scaldavivande smart di Life Element in vendita su Xiaomi YouPin è davvero molto curato e con uno sguardo al vintage. Al vintage però appunto si aggiungono le funzioni intelligenti. Infatti, grazie al mini display LED è possibile controllare il tempo di cottura o di riscaldamento del cibo, ed i tasti a sfioramento permettono di regolare queste funzioni. L'accessorio è tutto sommato compatto, essendo nelle dimensioni di 22.7 x 13 x 9.1 cm per un peso di appena 870 grammi ed una capacità di 1 litro.

Guardando alla potenza, il lunch box smart di Life Element lo è sicuramente, visti i suoi 300W che permettono di riscaldare il cibo in soli 5 minuti e cuocerli in appena 20. Ma non solo cottura, perché il lunch box su Xiaomi YouPin ha un interno realizzato in materiale antibatterico che agevola la pulizia ed il lavaggio, oltre a dei divisori per evitare si mescolino le varie pietanze. Infine, lo stesso contenitore può mantenere il pranzo caldo per 9 ore.

Ma quanto costa questo utile contenitore? Il lunch box scaldavivande smart di Life Element arriva su Xiaomi YouPin ad un prezzo di 369 yuan, al cambio circa 45 €. Un costo tutto sommato onesto per questo tipo di accessorio. Non è impossibile che possa poi arrivare sui canali di importazione.

