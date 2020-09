Negli ultimi tempi, con il sopraggiungere degli eventi recenti, molte aziende hanno lanciato prodotti con funzioni di sterilizzazione tramite luce UV. E non è esente da questi la lampada smart USB Minisun 1 in vendita su Xiaomi YouPin ad un prezzo molto interessante.

Xiaomi YouPin: la lampada smart USB Minisun 1 ha 12 LED regolabili e 5 luci UV

Dando uno sguardo alla lampada Minisun 1, notiamo come essa sia compatta e soprattutto regolabile nella direzione, grazie al braccio pieghevole. Essa è anche molto leggera, nelle sue dimensioni da 38.3 x 7.08 x 1.8 cm ed un peso di soli 73 grammi. Ha una potenza massima di 5W ed ovviamente si collega ad una qualsiasi presa USB. Ha 12 luci LED, regolabile tramite 5 modalità tramite i pulsanti touch posti nella parte superiore in cui è posto un piccolo display.

Dicevamo che questa lampada inoltre sterilizza tutto ciò che finisce sotto il suo fascio di luce grazie alle 5 luci UV regolabili in 4 modalità, e con un sensore di prossimità che evita il contatto con le luci sterilizzanti. Essa può essere un'ottima soluzione ad esempio per sterilizzare i propri dispositivi elettronici come il notebook o semplicemente usarla come lampada serale.

La nuova lampada smart USB Minisun 1 arriva su Xiaomi YouPin ad un prezzo davvero economico di 99 yuan, circa 12 € al cambio. Di solito questo tipo di prodotti arrivano anche su canali di importazione, quindi è probabile troveremo presto anche questa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu