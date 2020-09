In ogni momento della giornata, necessitiamo di accessori più o meno piccoli per svolgere alcune attività quotidiane come aprire lettere, tagliare imballaggi di pacchi ed anche illuminare una zona al buio. Ma se vi dicessimo che il coltellino multiuso N1 a marchio NEXTOOL, esperto di multiuso e torce, appena arrivato su Xiaomi YouPin, ha tutto quello che vi serve ad un prezzo economico?

Xiaomi YouPin: il coltellino multiuso NEXTOOL N1 ha una torcia LED e delle forbici in un corpo davvero piccolo

Dando uno sguardo al design, il coltellino multiuso NEXTOOL N1 arrivato su Xiaomi YouPin è davvero compatto ed elegante, grazie alla struttura in metallo nero. Dicevamo compatto perché le sue misure solo di 14.18 x 1.54 x 1.87 cm per un peso di 73 grammi. Ma non lasciatevi ingannare dalle dimensioni: al suo interno ha inclusa una torcia LED da 65 lumen con un raggio d'azione di 50 metri e delle resistenti forbici con certificazione 52 HC ed una forza di taglio <10N.

Ovviamente, il coltellino multiuso NEXTOOL N1 è tale grazie alla sua lama di media lunghezza utile per pacchi, lettere o anche per affinare le matite. Avendo anche una torcia, esso ha inoltre una batteria da 240 mAh, ricaricabile tramite USB Type-C.

Ma quanto costa questo utile accessorio? Il coltellino multiuso con forbici e torcia NEXTOOL N1 arriva su Xiaomi YouPin all'ottimo prezzo di 119 yuan, poco meno di 15 € al cambio. Come successo altre volte, è possibile che nel prossimo futuro arrivi anche nei canali di importazione.

