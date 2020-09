Crediamo fortemente che se Xiaomi YouPin , per quello che contiene come ad esempio questo tagliere multiuso, esistesse in versione occidentale, Amazon inizierebbe a conoscere una seria rivalità nell'e-commerce. Ad esempio, un brand come Aftershokz, marchio che è possibile trovare anche sullo megastore americano, ha presentato in anteprima le sue cuffie a conduzione ossea wireless OPENMOVE AS660 proprio in quello cinese, ad un prezzo piuttosto competitivo per la categoria.

Xiaomi YouPin: le cuffie a conduzione ossea Aftershokz OPENMOVE AS660 sono l'ideale per quasi ogni tipo di sport

Come sono composte quindi le cuffie a conduzione ossea AfterShokz OPENMOVE AS660 su Xiaomi YouPin? Esse seguono il form factor di modelli arrivati anche qui in Italia, ma sono pensati per una fascia di prezzo meno costosa e soprattutto non per sport acquatici. Infatti, la certificazione alla resistenza ad acqua e polvere è “solo” IP55, quindi risolverete i problemi di sudore e pioggia. Quanto all'autonomia, non fanno meno di 6 ore in ascolto continuo ed hanno una durata in stand by di 10 giorni.

Sono anche molto resistenti, essendo costruite in lega di alluminio, che garantiscono almeno 10.000 indossi senza batter ciglio. La conduzione ossea delle AfterShokz OPENMOVE AS660, ricordiamo, permette di porre le cuffie all'estero del condotto uditivo, lasciandolo quindi libero ed in grado di ascoltare quello che ci circonda. Il Bluetooth presente è alla versione 5.0.

Ma quanto costano queste cuffie a conduzione ossea? Le AfterShokz OPENMOVE AS660 arrivano su Xiaomi YouPin all'interessante prezzo di 598 yuan, circa 74 €. Esse sono al momento disponibili solo in Cina e Giappone, ma non è assolutamente escluso possano arrivare in Italia con Amazon.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu