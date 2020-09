La piattaforma e-commerce Xiaomi YouPin, è spesso contenitore di prodotti di ogni tipo, a cui non possono mancare quelli per i nostri amici animali, come il nuovo acquario con illuminazione LED e depuratore a cascata che arriva ad un prezzo interessante.

Xiaomi YouPin: l'acquario ha una struttura tutta in vetro ed un depuratore d'acqua a cascata

La struttura di questo nuovo acquario su Xiaomi YouPin è sicuramente una caratteristica interessante, essendo composta interamente in vetro ad eccezione della base in policarbonato, così da avere una visione completa della vasca. Quanto alle sue dimensioni, esso arriva in due soluzioni: una più grande da 38.4 x 30 x 32 cm ed una da 38.4 x 22.5 x 24 cm.

Continuando con le caratteristiche, è presente un'illuminazione LED removibile ed un comodo depuratore d'acqua con flusso a cascata, utile per pulire l'acqua e donare nuovo ossigeno. L'illuminazione LED del nuovo acquario è composta inoltre da varie lampadine in grado di illuminare l'intera area della vasca senza perdersi nessun angolo di essa.

Il nuovo acquario di Xiaomi YouPin arriva sulla piattaforma in Cina ad un prezzo di 289 yuan (circa 36 €) per la versione più compatta e 329 yuan (circa 41 €) per la versione più grande. Non è difficile che possa arrivare anche alle nostre latitudini tramite importazione.

