Xiaomi crea un watermark fotografico che vi localizza con precisione

Sappiamo come Xiaomi sia solita sfruttare il programma MIUI 12 Beta per testare le novità che vedremo nei futuri aggiornamenti. E all'interno dell'ultima versione 20.9.22 una di queste riguarda la fotocamera. Non tanto nella qualità o nella modalità degli scatti, quanto nelle opzioni aggiuntive, come nel caso degli watermark.

Il nuovo watermark della fotocamera di Xiaomi è in grado di localizzarvi

Nel 2018 è stata introdotta da Xiaomi la feature degli watermark, con cui permettere agli utenti di far sapere con quale modello è stata scattata la foto. Con il tempo sono stati ulteriormente ottimizzati con la MIUI 12, introducendo i cosiddetti AI Watermark, filigrane ad hoc a seconda della scena riconosciuta.

Adesso, con l'ultima Closed Beta della MIUI 12, vediamo un ulteriore passo in avanti da parte di Xiaomi. Fra le opzioni presenti nell'app fotocamera vediamo l'aggiunta di watermark GPS, con parametri di latitudine e longitudine. Un'aggiunta utile se si è per esempio in vacanza e si vuole far sapere esattamente dove abbiamo immortalato quello specifico soggetto. Chiaramente nulla vieta di scattare la foto con il watermark e poi postarla dopo, in caso si avesse timore di essere localizzato in maniera malevola.

Gli watermark della fotocamera della MIUI 12 ricevono anche una nuova modalità. Sempre secondo il riconoscimento della scena, l'app è in grado di applicare filtri e watermark in base al tipo di panorama che stiamo inquadrando.

