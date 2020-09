Il settore TV è uno su cui Xiaomi ha iniziato a puntare insistentemente negli ultimi anni, lanciando una serie di prodotti di fascia molto alta, come l'avveniristica Mi TV LUX Transparent Edition ma anche la nuova TV Speaker Theater Edition, la prima soundbar del brand con subwoofer indipendente 2.1.

Xiaomi TV Speaker Theater Edition: subwoofer indipendente e tanta potenza per la nuova soundbar 2.1

Il prodotto è esattamente come ce lo aspettiamo, nel form factor è una classica soundbar 2.1 con subwoofer indipendente, che si collega in maniera wireless tramite il Bluetooth 5.0 del blocco principale. La Xiaomi TV Speaker Theater Edition è una soundbar pensata per l'alta qualità del suono e sopratutto per la potenza dello stesso.

Sebbene rimanga compatta, essa ha 4 altoparlanti interni: 2 full range e 2 tweeter, tutti per un totale di 34 W che vanno a sommarsi ai 66 W del subwoofer, per un totale quindi di 100 W. Gli ingressi presenti sulla soundbar Xiaomi TV Speaker Theater sono quelli classici presenti su tutti i prodotti pensati per l'audio casalingo: Aux (jack 3.5 mm), Ottico, Coassiale e Swout.

Ma quanto costa il nuovo accessorio TV premium? La nuova soundbar 2.1 con subwoofer indipendente Xiaomi TV Speaker Theater Edition arriva al momento in Cina al prezzo comunque convincente di 699 yuan, circa 89 € al cambio. Molto probabile che la vedremo qui tramite i canali di importazione.

