Xiaomi Mi Eco-Active: la nuova t-shirt ecologica, realizzata con materiali riciclati

Dando un'occhiata ai tantissimi prodotti lanciati nel corso di questi anni da Xiaomi, quasi ci si può perdere. Non si tratta, però, solo di smartphone, ma anche di dispositivi legati al mondo della casa, della domotica, dell'igiene e tanto altro. Tra questi, dunque, troviamo anche accessori legati al fitness, come tapis roulant, cyclette e t-shirt. Proprio in merito a quest'ultimo prodotto, dunque, pare che il brand cinese abbia sviluppato una soluzione molto ecologica.

Xiaomi lancia la t-shirt prodotta con 12 bottiglie di plastica

Da poche ore Xiaomi ha lanciato la sua t-shirt ecologica, realizzata con 12 bottiglie in PET riciclate che provengono da diverse regioni del subcontinente indiano. A differenza di quello che si potrebbe pensare, però, tale prodotto possiede un tessuto traspirante che assorbe il sudore e risulta essere piuttosto delicato sulla pelle. Cosa ancora più importante, però, è il fatto che la maglietta, a sua volta, può essere a sua volta riciclata.

Stando alle parole di Raghu Reddy, Chief Business Officer di Mi India, il team di sviluppo ha lavorato duramente alla creazione di un tessuto quanto più possibile traspirante, che fosse anche comodo da indossare. Tutto rispettando, però, l'ambiente e sfruttando le bottiglie riciclate raccolte sul continente indiano. Per produrre ogni t-shirt, dunque, vengono consumati solo 10 litri di acqua ed un chilogrammo di filato di plastica. Non ne conosciamo il prezzo, ma probabilmente questo sarà un accessorio disponibile solo in India.

