Quello che gli utenti smartphone si chiedono costantemente in merito all'acquisto di un nuovo prodotto è: ma quanto mi costa? Questo smartphone vale quello che spendo? Negli ultimi anni, a soddisfare questo tipo di richiesta è spesso stata Xiaomi, che ha sempre fatto del rapporto qualità/prezzo il suo maggior pregio. Ma i prossimi smartphone del brand saranno più costosi? A questo ha risposto il CEO Lei Jun.

Xiaomi: Lei Jun rassicura sul mantenimento del rapporto qualità/prezzo degli smartphone

A rispondere alle domande in merito al costo degli smartphone Xiaomi ci ha pensato Lei Jun stesso durante l'evento HICOOL Global Entrepreneurs Summit. Infatti, il CEO della compagnia ha stabilito che, nonostante molti pensino ad un ingente aumento del prezzo, l'azienda punterà sempre alla convenienza, dettata quindi dal rapporto qualità/prezzo.

Insomma, Xiaomi continuerà a perseguire quella politica che vedeva solo il 5% dei ricavi dai suoi smartphone ed anche con prodotti di altissima qualità ci sarà sempre un discorso soppesato con la qualità ed il prezzo.

E questo sarà anche se l'innovazione diventerà nei prossimi 10 anni il fulcro del focus aziendale, nonostante l'ingente investimento da 1.2 miliardi di euro per far entrare Xiaomi nell'era del “Mobile X AIoT” e come conclude Lei Jun: “Rispetteremo sempre il rapporto costo-efficacia, non importa quanto sia prodotto di fascia alta, è più che altro un valore aggiunto“.

