Prima o poi capita a tutti gli smartphone di arrivare alla fine del supporto software. Chi prima, chi dopo, dopo i due anni di ciclo garantito, vanno incontro allo stop, come è successo a questa lista di Xiaomi che da oggi, 5 settembre 2020, non riceveranno più aggiornamenti MIUI Beta, anche se continueranno a ricevere quelli Stabili. Tra le esclusioni eccellenti, troviamo due Mi MIX ed il Mi 8 Transparent Edition.

Ecco quali sono gli smartphone Xiaomi che non riceveranno più aggiornamenti MIUI Beta

Ma qual è questa lista di smartphone Xiaomi che non riceveranno più supporto software tramite aggiornamenti MIUI Beta? Le esclusioni sono spesso eccellenti, dato che ci sono dispositivi molto apprezzati e che hanno venduto tanto, specie della serie Mi, tra MIX, Max e serie regolare. Questo “taglio” infatti, fa fuori tutta la linea Mi 8, nello specifico quello standard, Lite, SE, Pro e persino l'innovativa Transparent Edition. Il Mi 8 Lite, soprattutto, è ancora piuttosto presente nelle community del brand per la sua qualità.

Un altro taglio arriva poi dalla serie di smartphone Xiaomi Mi MIX, dove il 2S e l'amato 3 (non 5G) non riceveranno più supporto software tramite la Beta degli aggiornamenti MIUI. Infine, escluso dal supporto anche il phablet Mi Max 3, ultimo della sua categoria per il brand.

Poco male però, in quanto continueranno ad arrivare aggiornamenti MIUI Stabili per questi smartphone Xiaomi. Certo, si perderanno gli update in anteprima, ma giusto per una regolare scadenza dei termini di supporto garantiti.

