La tavoletta Xiaomi Smartmi rende smart il vostro gabinetto

Grazie alle numerose aziende partner, Xiaomi è presente nei mercati più disparati, come dimostra il lancio di questa Smartmi Smart Toilet Cover Pro. Smartmi è una delle società che si occupa della realizzazione dei più variegati prodotti per la casa. Mascherine protettive, ventilatori, stufe elettriche, purificatori, umidificatori, climatizzatori, depuratori e molto altro ancora. Per quanto riguarda il bagno, negli anni passati Smartmi e Xiaomi avevano già realizzato una tavoletta smart e adesso ne vediamo una riedizione.

Smartmi Smart Toilet Cover Pro è la nuova tavoletta per migliorare il proprio bagno

Il primo vantaggio pratico offerto dalla Smartmi Smart Toilet Cover Pro è il sensore di prossimità, con cui la tavoletta Xiaomi è in grado di alzarsi da sola quando ci si avvicina ad essa. Una volta espletati i propri bisogni, basterà alzarsi ed allontanarsi per far sì che si richiuda da sola. Inoltre, una volta chiusa si auto-disinfetta mediante lo spruzzo di acqua ed aria calda per eliminare germi e batteri presenti.

A proposito di pulizia, non manca un apposito ugello che si occupa di pulire le parti intime, asciugandoci tramite aria calda in pochi secondi. Le features smart incluse comprendono anche una luce ambientale per le fasi notturne ed il controllo remoto via Wi-Fi, oltre che tramite un apposito controller da apporre al muro. La tavoletta Smartmi ha un costo di 999 yuan, pari a circa 124€ per il modello base (senza controllo remoto e riscaldamento), salendo a 2.299 yuan (284€) per il modello completo.

