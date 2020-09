Xiaomi potrebbe lanciare il suo primo smart speaker Global con Google Assistant o Alexa

La divisione indiana della compagnia di Lei Jun ha annunciato un evento per il 29 settembre, durante il quale sarà presentato il nuovo Mi Watch Revolve ed altre novità riguardanti gli accessori del brand. Un nuovo poster lascia intendere l'arrivo nel paese di Xiaomi XiaoAI Art Speaker, uno smart speaker mosso – ovviamente – dall'assistente vocale dell'azienda. Ma questo è disponibili solo e rigorosamente in cinese, quindi ecco l'ipotesi più plausibile: il nuovo dispositivo arriverà con a bordo Google Assistant oppure Alexa!

Xiaomi XiaoAI Art Speaker in arrivo in India, forse con Google Assistant o Alexa

Prima di procedere oltre è bene specificare che al momento si tratta esclusivamente di un'ipotesi, seppur abbastanza plausibile. Xiaomi India ha pubblicato l'immagine teaser che vedete in copertina, la quale dovrebbe fare riferimento ad uno smart speaker global in arrivo durante l'evento del 29 settembre: ovviamente è lecito aspettarsi una soluzione sprovvista di XiaoAI e dotata invece di Google Assistant o Alexa.

Il dispositivo in questione dovrebbe essere la versione global di Xiaomi XiaoAI Art Speaker, modello dal look premium lanciato in Cina a maggio (lo trovate qui). Un dettaglio importante riguarda il nome: vista l'assenza dell'assistente cinese XiaoAI è probabile che il prodotto sarà rilasciato con un nome differente.

Lo smart speaker Art ha debuttato con un corpo in metallo opaco, controlli a sfioramento ed una striscia LED sulla parte superiore. All'interno trova spazio un altoparlante Full Range da 2.5 pollici. Presente il supporto all'audio DTS e Stereo 2.0, con la possibilità di collegare due speaker in contemporanea, con configurazione stereo.

