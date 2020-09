Il decimo anniversario di Xiaomi è stato sicuramente portatore di tante novità, di dispositivi molto potenti, ma soprattutto di una cura maggiore per i propri utenti. Infatti, come iniziativa dedicata ai suoi 10 anni, il brand ha messo a disposizione il servizio di assistenza tecnica scontato del 50% sul costo di manodopera.

Xiaomi: per i 10 anni sconto del 50% sul costo della manodopera per l'assistenza fuori garanzia | Fino al 15 settembre 2020

Lo sconto applicato da parte di Xiaomi su tutti i prodotti in assistenza fuori garanzia è sicuramente molto interessante, visto che il risparmio diviene davvero conveniente e si attua presso un servizio ufficiale. Per poter applicare l'offerta, bisognerà anzitutto controllare se i vostri prodotti siano originali Xiaomi (come dichiarato dall'azienda). Inoltre, il brand comunica che lo sconto del 50% è applicato sulla sola manodopera e che quindi gli eventuali costi di materiale e della spedizione non sono inclusi nell'offerta.

Il periodo di validità dello sconto sulla manodopera per l'assistenza tecnica fuori garanzia di Xiaomi è fino al 15 settembre 2020. Per richiedere il servizio scontato, bisogna interfacciarsi o al numero del Centro di Contatto 800.690.921 oppure scrivere all'indirizzo mail di assistenza locale service.it@xiaomi.com al fine di conoscere tutti i dettagli dell'iniziativa.

