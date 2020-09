Se guardiamo a quanto ha prodotto Xiaomi negli ultimi anni, praticamente ci perderemmo in poco tempo: non solo smartphone, smart home e prodotti annessi, anche gli indossabili sono un successo e lo testimonia il rapporto Counterpoint, che elegge il colosso cinese come secondo produttore al mondo di cuffie TWS.

Xiaomi: la sua ascesa nelle cuffie TWS rallenta quella del leader di mercato

Secondo l'analisi effettuata da Counterpoint e Bloomberg, nel secondo trimetre del 2020 Xiaomi è riuscita a ritagliarsi la seconda posizione tra i produttori di cuffie TWS, superando brand come Samsung, Jabra e JBL, senza contare le rivali locali come Huawei o OPPO/Realme. Il suo 10% sul totale, ha fatto in modo che l'ascesa del primo produttore mondiale, Apple, calasse e si assestasse al 35%.

Questo risultato è importante perché fa capire come il colosso cinese, con i suoi prodotti dall'ottimo rapporto/qualità prezzo, in due anni sia riuscito a ridurre la supremazia di Apple negli auricolari, che nel 2018 si assestava al 60%. Il lavoro di Xiaomi è stato effettivamente egregio, se consideriamo le Mi Air 2 o anche le Redmi AirDots, che hanno venduto uno sproposito grazie alla loro qualità essenziale e concreta.

Non è chiaro se con il tempo Xiaomi possa pareggiare la produzione del colosso americano, ma non è escluso che con le prossime Mi Air 2 Pro possa cambiare le carte in tavola con l'ANC low cost.

