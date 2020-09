Xiaomi: la nuova schermata di spegnimento è fake?

Con l'arrivo della MIUI 12 e di tutte le novità introdotte da Xiaomi, in tanti hanno cominciato a sperare di ricevere il tanto agognato aggiornamento a bordo del proprio fedele smartphone della casa cinese. L'azienda ha portato una serie di migliorie e vari cambiamenti nell'interfaccia e nelle animazioni, eppure potrebbero esserci novità anche per la schermata di spegnimento.

Aggiornamento 27/09: dopo che un video dimostrativo è spuntato in rete, c'è chi solleva dubbi sulla sua veridicità. Trovate tutto in fondo all'articolo.

Xiaomi e MIUI 12: nuova schermata di spegnimento in vista, ma potrebbe essere un fake

L'attuale versione della schermata di spegnimento degli smartphone Xiaomi potrebbe andare in pensione con uno dei prossimi aggiornamenti della MIUI 12. In rete è comparso uno screenshot che farebbe riferimento ad una versione futura dell'UI del brand ed arriverebbe direttamente dal team di sviluppo. Nonostante queste voci, la fonte ha rimosso l'immagine e al momento non è dato di sapere il perché. Forse è una feature segreta, che non doveva trapelare oppure – più semplicemente – di un fake.

In base a quanto si vede, la nuova schermata di spegnimento andrà a sostituire l'attuale versione caratterizzata da quattro pulsanti. Il design si “separa” in modo netto dal resto dell'interfaccia, con un look più minimalista e discreto, in linea con la MIUI 12. La pressione prolungata del tasto di accensione permette di aprire una barra verticale: con uno swipe verso l'alto si riavvierebbe lo smartphone, mentre verso il basso permetterebbe di spegnerlo. Spegnendo lo smartphone partirà un'animazione che oscura progressivamente il display.

Ovviamente sottolineiamo ancora una volta che non è dato di sapere se si tratti di un fake o meno. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con la conferma o la smentita della nuova funzione.

La nuova schermata di spegnimento della MIUI si mostra in un video e mostra anche il tasto per Recovery e Fastboot | Aggiornamento 26/09

Nuove informazioni in merito alla nuova schermata di spegnimento della MIUI, che stavolta si mostra in video dove conferma il nuovo design a sfioramento verticale, dove facendo uno swipe verso l'alto si riavvia lo smartphone, mentre in basso lo si spegne. Ma non finisce qui: infatti, cliccando sul tasto centrale della barra di scorrimento, sarebbe possibile accedere molto semplicemente alla modalità Recovery e Fastboot.

Non ci sono ancora informazioni su quando possa arrivare questo aggiornamento del “power menù” di Xiaomi su MIUI, ma di certo si è resa davvero interessante anche solo in un'anteprima.

L'ipotesi fake si fa sempre più consistente | Aggiornamento 27/09

Premettiamo che, sin da subito, l'aggiunta delle opzioni di avvio in modalità Recovery e Fastboot ha destato qualche sospetto sulla veridicità di questa schermata di spegnimento. Per quanto comodo sia averle a portata di click, sono features pensate per i più smanettoni, dato che un loro utilizzo errato può comportare danni al software. Quindi ci viene difficile pensare che Xiaomi renda così facile accedere a funzioni solitamente più celate agli utenti meno esperti.

Fatta questa premessa, oltre ai dubbi sulla fonte che ha riportato originariamente la notizia, questo video confermerebbe la bufala. Abbiamo una guida per installare questa schermata di spegnimento su qualsiasi smartphone Android, anziché essere limitata alla sola MIUI. Dato che si vocifera sia una novità della futura MIUI 13, com'è possibile che essa sia già disponibile in rete?

Per carità, c'è una remota ipotesi che qualcuno abbia vista immagini e video leaked e abbia deciso di ricrearla da 0. Ma converrete con noi che è altamente più probabile che questa app sia stata spacciata per novità targata Xiaomi. E a voler essere maliziosi, chi ci dice che tutti questi rumors non siano altri che una manovra di marketing da parte degli sviluppatori dell'app?

