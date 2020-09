Xiaomi: ecco come potrebbe cambiare la schermata di spegnimento della MIUI 12

Con l'arrivo della MIUI 12 e di tutte le novità introdotte da Xiaomi, in tanti hanno cominciato a sperare di ricevere il tanto agognato aggiornamento a bordo del proprio fedele smartphone della casa cinese. L'azienda ha portato una serie di migliorie e vari cambiamenti nell'interfaccia e nelle animazioni, eppure potrebbero esserci novità anche per la schermata di spegnimento degli smartphone del brand.

Xiaomi e MIUI 12: nuova schermata di spegnimento in vista, ma potrebbe essere un fake

L'attuale versione della schermata di spegnimento degli smartphone Xiaomi potrebbe andare in pensione con uno dei prossimi aggiornamenti della MIUI 12, secondo una screenshot trapelato in rete. Questo dovrebbe fare riferimento ad una versione futura dell'UI del brand ed arriverebbe direttamente dal team di sviluppo. Nonostante queste voci, la fonte a rimosso l'immagine e al momento non è dato di sapere il perché: forse si tratta di una feature segreta, che non doveva trapelare oppure – più semplicemente – di un fake.

In base a quanto si vede, la nuova schermata di spegnimento andrà a sostituire l'attuale versione caratterizzata da quattro pulsanti e con un design che si “separa” in modo netto dal resto dell'interfaccia; in questo caso abbiamo un look più minimalista e discreto, perfettamente in linea con la MIUI 12. La pressione prolungata del tasto di accensione permette di aprire una barra verticale: con uno swipe verso l'alto si potrà riavviare lo smartphone, mentre un movimento verso il basso permetterà di spegnere il device. Spegnendo lo smartphone partirà un'animazione che oscura progressivamente il display.

Ovviamente sottolineiamo ancora una volta che non è dato di sapere se si tratti di un fake o meno. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con la conferma o la smentita della nuova funzione.

