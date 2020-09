Grande novità per gli utenti degli smartphone Xiaomi Global: infatti, l'applicazione Telefono di Google ora permette la registrazione delle chiamate per i dispositivi del brand, segnando una svolta software per il marchio.

Google: l'applicazione Telefono ora supporta la registrazione chiamate anche sugli smartphone Xiaomi Global

Il colosso di Mountain View aveva iniziato a testare questa funzione di registrazione delle chiamate del dealer dell'app Telefono sui propri Pixel già da gennaio di quest'anno. Con il tempo, Google l'ha portata sui Nokia con Android One, fino a portarli ora sui vari Xiaomi e Redmi. Questo perché sugli ultimi dispositivi Telefono e Messaggi di Big G sono applicazioni preinstallate, quanto meno fuori da paesi asiatici come Cina, India o Indonesia dove è il dialer della MIUI a provvedere a tale feature. E salvo novità dettate dalla stessa compagnia americana con un'interruzione lato server, gli utenti occidentali di Xiaomi hanno finalmente una soluzione ufficiale.

Come riporta il portale PiunikaWeb, la funzione nativa dell'app Telefono di Google su smartphone Xiaomi è accessibile da subito sui Redmi Note 8 Pro, Note 9S e Note 9 Pro. Molti utenti hanno dichiarato di essersi ritrovati questa funzione dal nulla. In alcuni casi però, potrebbe essere ancora in fase di test in quanto essa scompare in seguito ad un riavvio. L'unica serie del marchio ad avere già da un po' di tempo questa funzione è attualmente la Serie A. Non c'è ovviamente un modo specifico per controllare se tutti gli smartphone del brand hanno ora questa funzione, ma possiamo chiederlo a voi facendocelo sapere nei commenti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu