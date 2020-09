Xiaomi: nel 2021 primo device con camera sotto il display, con camere TCL? | Rumor

Da qualche tempo a questa parte si continua a parlare di un tipo di innovazione molto particolare. Già da diversi anni, infatti, vediamo su alcuni prototipi la proposizione di una selfie camera posta sotto il display, un'innovazione che eliminerebbe per sempre notch e fori dal pannello frontale. Al momento, però, solo ZTE si è fatta avanti in tal senso, con il proprio Axon 20. Tutti gli altri, quindi, tentano di raggiungere tale risultato nel più breve tempo possibile. Tra questi brand, dunque, troviamo anche Xiaomi, che nel 2021 potrebbe farsi avanti in tal senso, montando una fotocamera prodotta da TCL.

CSOT potrebbe fornire i sensori fotografici a Xiaomi

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Xiaomi sia in procinto di lanciare sul mercato il suo primi dispositivo con camera sotto il display. Da quello che si vocifera, poi, pare che sarà proprio CSOT (China Star Optoelectronics) ad offrire i sensori fotografici per tale smartphone. Quest'azienda, una sussidiaria di TCL, sarebbe proprio specializzata in tale campo.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro: trapela la scheda tecnica completa

Nulla è stato ancora confermato, dunque vedremo se effettivamente prenderà vita questa collaborazione tra le due aziende. Non sappiamo effettivamente neanche su quale modello potrà essere montato tale sistema, dato che non viene nominato neanche negli ultimi report.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu