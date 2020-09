Oltre a smartphone dall'accertata qualità e con supporto a ricarica ultra-rapida, Xiaomi ha lanciato spesso soluzioni che permettessero di ricaricare questi dispositivi con power bank o basi wireless, tramite anche i suoi partner come ZIMI, o anche una 2-in-1 come l'ultima fino a 30W ad un prezzo davvero ottimo.

Xiaomi: la base di ricarica power bank wireless ha due porte e supporta fino ai 30W

La sua struttura è quella di una base di ricarica wireless verticale, ma questa di Xiaomi ha la particolarità di essere anche power bank, che può fungere anche da base senza fili orizzontale. Cosa significa questo? Che è possibile non solo ricaricare uno smartphone che supporta la ricarica wireless fino a 30W, ma può caricare altri smartphone, sempre in ricarica rapida, grazie alla porta USB Type-C fino a 18W ed anche una ricarica standard con l'ingresso USB Type-A.

Quanto all'uscita di potenza, essa è multipla e può uscire a 5/9/10/12V e fino a 3A in Type-C, mentre con USB-A fino a 12V e 3A. L'input è a 5V e massimo 3A. Lo Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W ha un LED che indica lo stato di carica dello stesso ed un attacco magnetico per attaccarlo appunto alla base collegata ad un filo elettrico.

La nuova base di ricarica power bank wireless a 30W di Xiaomi arriva in Cina su YouPin all'interessante prezzo di 199 yuan, quasi 25 € al cambio. Non ci sono notizie in merito alla commercializzazione occidentale, ma potrebbe arrivare attraverso i canali di importazione.

