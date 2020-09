Questo gadget di Xiaomi elimina gli odori non voluti per solo 1€

Ci sono gadget per tutti i gusti all'interno dell'ecosistema Xiaomi, anche quando si parla di prodotti pensati per tenere pulita la casa. Aspiratori e purificatori a parte, ci sono dispositivi più compatti (ed economici) ideati per tenere alla larga gli odori, in particolar modo dai vestiti. Per esempio i 3Life Shoes Dryer, da noi recensiti, ma anche il Viomi VF-2CB per il frigorifero e la saponetta metallica per gli alimenti. Similarmente al dispositivo di 3Life, adesso abbiamo le Clean and Fresh Deodorant Shoe Balls, il cui nome è già piuttosto esplicito.

Questa palla realizzata in collaborazione con Xiaomi è pensata per essere collocata all'interno delle scarpe, in modo da eliminare cattivi odori ed umidità. Basta lasciarla nel corso della notte per arrivare al mattino con le calzature più fresche di come le abbiamo lasciate. Oltre agli odori, la cancellazione dell'umidità fa sì che all'interno delle scarpe non si creino possibili batteri, in favore dell'igiene personale.

Ogni pallina Xiaomi ha una durata complessiva di circa 45 giorni e può essere ruotata su sé stessa per chiudere i fori e farla durare più a lungo. Se fosse interessati, potete acquistare questa palla “magica” da Aliexpress, partendo da 1€ per una fino a 6,88€ per la confezione da sei.

