Un settore negli ultimi tempi molto battuto da Xiaomi, bisogna dire con successo, è stato quello dei monitor per PC, vista la qualità dei display a marchio Redmi ed il Mi Curved, che abbiamo recensito, presentati ultimamente. Ma i piani del brand prevedono anche l'arrivo di un monitor da gaming a 240 o addirittura a 360 Hz, dal prezzo economico e che andrebbe a pareggiare l'offerta dei competitor.

Xiaomi: il nuovo monitor PC da gaming potrebbe essere una soluzione 24.5″ TN a 240 Hz o IPS a 360 Hz

Come riporta il portale cinese Juxunmen, Xiaomi sta lavorando per portare sul mercato quanto prima, o almeno per la fine del 2020, un nuovo monitor PC da gaming ad alte prestazioni ma dal prezzo molto economico, visto che si parla di circa 999 yuan, al cambio 125 € precisi. Economico perché la tecnologia utilizzata sarebbe quella di un pannello da 24.5″ TN con refresh rate da 240 Hz o anche un pannello IPS da addirittura 360 Hz a marchio AUO, come quelli top gamma attualmente sul mercato.

Sì, perché Xiaomi andrebbe a pareggiare l'offerta diventando ultra-competitivo rispetto a brand che del gaming fanno il loro pane quotidiano come ASUS ROG con il suo Swift 360, ma anche l'Alienware di Dell oppure MSI Oculux. Il dubbio sul prezzo però resta, in quanto sebbene quello da 240 Hz potrebbe anche essere ponderabile a quel costo (anche se poi bisognerebbe vederne la qualità), ma una soluzione a 360 Hz è decisamente improbabile. Ma quando si parla della creatura di Lei Jun tutto può accadere, quindi è bene tenere drizzate le antenne per il prossimo 11 novembre 2020 in Cina, la popolare giornata dei single.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu