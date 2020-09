Xiaomi vi chiede di votare quali novità volete nella MIUI 12

Come dimostra anche l'andamento della roadmap ufficiale, Xiaomi ha ampiamente introdotto l'aggiornamento alla MIUI 12. A mesi di distanza dal suo annuncio, la nuova UI ha debuttato a bordo di numerosi modelli e, con essa, tutte le novità implementate. Ma come ci insegna la storia dell'azienda, il software è sempre in via di sviluppo, con un Beta Testing che vede l'introduzione di novità su novità. Ad essere ulteriormente arricchiti saranno i comparti sicurezza e traduzioni, oltre all'introduzione della modalità Desktop, la trasmissione su schermi esterni e il nuovo metodo di copia/incolla.

In virtù di ciò, Xiaomi vuole rendere ancora più partecipe la propria community nella costruzione della MIUI 12. Da qui nasce il nuovo programma Feature Requests From Mi Fans, un thread dedicato sul forum ufficiale in cui discutere su come modificare la MIUI. Non è la prima volta che Xiaomi lo propone ai propri utenti, permettendo nuovamente di migliorare (in questo caso) la MIUI 12. Anche perché in questi 10 anni l'azienda ha raccolto qualcosa come più di 328 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo, un traguardo notevole.

All'interno della sezione dedicata è possibile sottoporre il proprio feedback, suggerendo quale novità vorremmo vedere nella MIUI 12. A questo giro l'azienda si è voluta focalizzare su quattro suggerimenti specifici:

Sequenza e intensità della vibrazione

Utilizzo ad una mano semplificato con la suddivisione nelle aree “visualizzazione” ed “interazione”

Impostazioni di autorizzazione separate per un controllo biometrico separato

Gesture per la modalità ad una mano

Potete votare due delle quattro voci presenti e potete farlo nel thread dedicato.

