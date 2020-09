Xiaomi e MIUI 12, non avete i Super Wallpaper? Problemi di prestazioni

Introdotti con la MIUI 12, i Super Wallpaper hanno arricchito ulteriormente l'esperienza grafica degli smartphone Xiaomi. Differentemente dagli sfondi canonici, queste immagini sono caratterizzate da un'animazione di transizione dalla schermata di blocco alla home. Dopo il rilascio iniziale, ci si è chiesti se questi sfondi animati sarebbero stati rilasciati su tutti i modelli, ma così non sarà.

Xiaomi spiega perché i Super Wallpaper non sono presenti su tutti i modelli con MIUI 12

In precedenza vi abbiamo fornito una lista, non ufficiale ma attendibile, degli smartphone Xiaomi con Super Wallpaper con l'aggiornamento alla MIUI 12. Un report precedente ha specificato che una prima scrematura riguarda la presenza di uno schermo AMOLED. A quanto pare questa tecnologia viene ritenuta necessaria per una corretta ottimizzazione degli sfondi animati, così come la presenza di Android 8.1 o superiore.

Ma a quanto pare non finisce qui. Come specificato da un moderatore del forum Xiaomi, i Super Wallpaper risultano pre-installati unicamente sui terminali dotati di chipset Snapdragon 8XX.

-“Perché i Super Wallpaper non sono disponibili su tutti i dispositivi?”

-“Sfortunatamente, i Super Wallpaper sono pre-installati sui dispositivi alimentati dalla serie Snapdragon 8xx per fornire l'esperienza più fluida possibile. È possibile installarli ed applicarli anche su altri dispositivi, ma potreste andare incontro a rallentamenti.”

Come specificato dallo stesso moderatore, è comunque possibile installare i Super Wallpaper anche sui modelli normalmente non compatibili. Nel caso voleste farlo, potete scaricarli dal nostro articolo dedicato, oltre al fatto che possono essere installati anche su smartphone non Xiaomi.

