Xiaomi e MIUI 12: la funzione Magic Clone rimarrà per pochi

Con il lancio di Xiaomi Mi 10 Lite Zoom (in Cina Mi 10 Youth Edition) sono state introdotte nuove funzionalità fotografiche, in primis la modalità Magic Clone. Grazie anche al rinnovato comparto hardware, lo smartphone introdusse la possibilità di “clonarsi” nelle foto. Questo è stato reso possibile anche dalla MIUI 12, introdotta proprio in quel periodo, seppur ancora in fase beta.

Xiaomi conferma: la novità Magic Clone della MIUI 12 sarà disponibile per pochi

Da allora la MIUI 12 è arrivata su molti dei dispositivi compatibili, come potete vedere nella roadmap completa. Tuttavia, la modalità Magic Clone non si è diffusa granché, rimanendo ancorata a pochi modelli in circolazione. A parte la serie Xiaomi Mi 10, sembra che nessun altro terminale abbia ricevuto l'aggiornamento che introduce la modalità nella fotocamera. Per questo gli utenti si sono riversati nella community e sui social per chiedere delucidazioni sull'argomento all'azienda.

A farci capire meglio la situazione è un moderatore sul forum Xiaomi, specificando che al momento Magic Clone è supportato solamente sui dispositivi “high-end”. Ci sarebbe da capire cosa si intende con “high-end”, dato che Mi 10 Youth ce l'ha ed è basato su Snap 765G, mentre Note 10 con 730G non la riceverà.

