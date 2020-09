Xiaomi e MIUI 12: nuova modalità Slide Show per Wallpaper

A quanto pare oggi è giornata di novità per la MIUI 12, con gli sviluppatori Xiaomi che stanno pubblicando varie novità. Non soltanto la riapertura del programma Global Beta, ma anche l'introduzione della modalità Lockscreen Wallpaper Slide Show. Si tratta fondamentalmente di una rivisitazione della già presente funzione di Carousel (limitata ad alcune aree geografiche), funzionante anche a schermo spento.

Nella MIUI 12 di Xiaomi, gli sfondi diventano uno slide show con la nuova modalità

Qual è la novità che arriva con Lockscreen Wallpaper Slide Show? Principalmente che il suo funzionamento è valido sia per la lock screen che per le schermate home, permettendo così di personalizzare ulteriormente la propria MIUI 12. Come tiene a specificare il team di sviluppatori, la funzione di Slide Show è limitata esclusivamente alle MIUI China. Ma la promessa è che il programma è di estenderla presto anche alle MIUI Global.

Se foste dotati di una ROM cinese, ecco la procedura da seguire per attivarla:

Apri l'app MIUI Themes e clicca sulla tab “My Account“ Clicca su “Themes Lab” e poi su “Wallpaper Slideshow“ Clicca sull'icona “+” per selezionare le immagini da far scorrere nello slide show

Fra le opzioni a disposizione c'è anche la possibilità di impostare lo slide show per la home, la frequenza di cambio e l'ordine con cui mostrare le slide.

