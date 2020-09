Avete voglia di avvicinarvi al vastissimo mondo dei droni o, più semplicemente, farlo scoprire ai vostri figli? Xiaomi vi da l'opportunità perfetta. Direttamente dalle pagine di Banggood potrete acquistare il drone MiTu, pensato proprio per i più piccoli, in offerta lampo a 38€.

Il mini drone di casa Xiaomi è in offerta lampo ad un super prezzo

Come abbiamo accennato, il mondo dei droni negli ultimi anni è diventato sconfinato, allora vi starete chiedendo:”perché acquistare questo Xiaomi MiTu?“. La risposta è semplice. Il piccolo drone di casa Xiaomi è un concentrato di qualità costruttiva e facilità d'uso. Semplicissimo da avviare, con batteria rimovibile, vi consentirà grazie all'applicazione proprietaria di volare in tutta tranquillità. Inoltre il drone in questione, viste le dimensioni e la presenza dei para eliche, è praticamente inoffensivo.

Il divertimento raddoppia, poi, nel caso in cui ne acquistiate più di uno. Grazie al sensore infrarossi presente sulla parte frontale, infatti, potrete dar vita a delle vere e proprie battaglie aeree a colpi di infrarossi.

Inoltre, proprio come anticipato, Banggood ci da un motivo validissimo per sceglierlo: il mini drone di casa Xiaomi è in offerta lampo a soli 38€. Per acquistarlo non dovrete far altro che cliccare sul box in basso, senza la necessità di applicare alcun coupon.

