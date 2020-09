Xiaomi Mijia Smart Yuba riscalda il vostro bagno e toglie l’umidità, ma non solo

Xiaomi è leader nella produzione di accessori, anche non legati necessariamente al mondo degli smartphone. Nel corso di questi anni, infatti, ha dimostrato di saper competere con tanti altri brand in altri settori, come quelli legati all'igiene personale, al fitness, alla domotica e tanto altro. Non ultimo, dunque, è il nuovo Xiaomi Mijia Smart Yuba, un dispositivo pensato per il bagno che oltre a riscaldare riesce ad offrire altre interessanti funzioni.

Mijia Smart Yuba offe anche una modalità di ventilazione



Dando un'occhiata al prodotto, notiamo una certa somiglianza con alcuni dispositivi già lanciati dal brand anni fa. Si tratta, dunque, di una plafoniera che integra praticamente un sistema di luci a LED e, cosa ancora più importante, un sistema di ventilazione per il bagno. Grazie a questo prodotto, dunque, potrà essere riscaldato in poco tempo l'ambiente circostante, così come potrà essere eliminata l'umidità presente nel bagno stesso.

A questo prodotto si va ad aggiungere anche un dispositivo di controllo, da parete, che presenta un display LCD da 3″ tramite il quale controllare tutto il sistema. Con tale dispositivo, dunque, è possibile controllare manualmente la temperatura dell'ambiente, attivare il riscaldamento, avviare la ventilazione della stanza e tanto altro.

Attualmente tale prodotto è in vendita, in Cina, ad un prezzo speciale di 649 yuan, circa 80 euro al cambio attuale.

