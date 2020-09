Si torna a parlare della compagnia di Lei Jun e dopo i primi dettagli sulla nuova lampada da soffitto in partnership con Philips, ci troviamo nuovamente alle prese con un dispositivo pensato per la casa. L'azienda ha lanciato in patria la nuova presa smart Xiaomi Mijia Smart Socket 2, soluzione economica che trasforma qualsiasi elettrodomestico in un dispositivo intelligente.

Xiaomi Mijia Smart Socket 2: tutto sulla nuova presa smart

Design e caratteristiche

Ovviamente, come da tradizione per Xiaomi, la nuova presa smart presenta le solite linee minimal ed è disponibile nella sola colorazione bianca. Mijia Smart Socket 2 arriva con il numero di modello ZNCZ07CM e misura 64.8 x 44.2 x 52 mm, per un peso di appena 73 grammi. Il dispositivo è dotato di una presa universale ed è dotato di connettività sia Bluetooth 4.2 che Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Com'è facile intuire, la presa smart può interfacciarsi con lo smartphone tramite l'app del brand cinese, in modo da controllare a distanza i dispositivi collegati. Oltre alla possibilità di attivare o disattivare la presa, è possibile anche impostare orari specifici per il funzionamento in automatico.

Xiaomi Mijia Smart Socket 2 – Prezzo e disponibilità della nuova presa smart

Il prezzo della nuova Xiaomi Mijia Smart Socket 2 è di soli 49 yuan, circa 6€ al cambio. Per il momento il prodotto è stato lanciato esclusivamente in Cina, tramite i canali ufficiali del brand.

