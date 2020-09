Se c'è una certezza dell'illuminazione smart, quella è sicuramente Philips. Il brand olandese, creatore della fortunata gamma Hue, è tornato a collaborare con Xiaomi per la nuova lampada da soffitto (o plafoniera) smart Mijia Philips Ceiling Lamp, che arriva in due modelli ad un prezzo competitivo.

Xiaomi Mijia Philips Ceiling Lamp: la lampada da soffitto smart che si integra con i prodotti IoT di tutta la casa

A guardarla bene, la lampada da soffitto smart Xiaomi Mijia Philips Ceiling Lamp, sia in versione circolare che rettangolare è davvero minimale, come vuole la tradizione del brand cinese ma anche quello olandese. Esse riportano il logo del produttore europeo, ed hanno delle dimensioni di 499 x 54 mm per un peso di 1.6 kg per quella circolare e 998 x 678 x 104 mm per un peso di 6.6 kg per quella rettangolare.

Quanto alle sue funzioni la lampada da soffitto Xiaomi Mijia Philips Ceiling, essa è smart in ogni sua forma. Oltre alla potenza da 80W per quella rettangolare e 33W per quella circolare, grazie al Wi-Fi b/g/n e al Bluetooth 4.2 BLE possiamo gestirle tranquillamente dall'app Mijia, con una serie di indicazioni molto interessante. Ad esempio, è possibile regolare la temperatura dei LED, personalizzandoli dai 2700K ai 5700K.

Inoltre, è possibile collegarle con gli altri prodotti IoT della casa, come la serratura Xiaomi, in modo da farle attivare una volta che si entra in casa. Infine, la plafoniera smart di Xiaomi Mijia e Philips permette di creare una luce notturna di soli 0.2 lux, così da non disturbare il sonno e poter vedere al buio.

Xiaomi Mijia Philips Ceiling Lamp – Prezzo e disponibilità

Ma quanto costa questa nuova lampada da soffitto intelligente? La plafoniera smart Mijia Philips Ceiling Lamp arriva in Cina sul sito di Xiaomi ad un prezzo di 399 yuan, circa 49 € per il modello circolare e 1299 yuan, 161 € per quello rettangolare. Al momento non si sa se arriveranno anche in Occidente, ma è probabile possano comparire sui canali di importazione.

