Siamo ad un passo dall'autunno, ma il caldo proprio non ne vuole sapere di andare via. Eppure, Xiaomi si sta già preparando per il prossimo inverno e lancia la nuova stufa elettrica Mijia Electric Heater 1S, che rinnova la gamma nel design e nelle funzioni ad un prezzo giusto.

Xiaomi Mijia Electric Heater 1S è la stufa elettrica che riscalda l'ambiente ed asciuga i vostri abiti

La stufa elettrica di Xiaomi, a guardarla bene, è davvero un bell'esercizio di stile, molto più della precedente uscita un paio di anni fa. La Mijia Electric Heater 1S in effetti è bella ed elegante da vedere nella sua struttura in antracite, ma sono le sue funzioni a renderla interessante. Infatti, essa è dotata di un sistema anti-ribaltamento, ma è anche certificata IPX4. La potenza emanata è da 2200W, in grado di riscaldare l'ambiente fino a 20 metri quadrati in tempi molto brevi, almeno il 37% in meno rispetto alle generazioni precedenti.

Essendo certificata IPX4, la nuova Xiaomi Mijia Electric Heater 1S è l'ideale per rimuovere umidità ed asciugare i vostri abiti nelle giornate piovose. In ogni caso, potete regolare il funzionamento e programmarlo tramite il piccolo display LED posto nella parte alta.

La nuova stufa elettrica Xiaomi Mijia Electric Heater 1S arriva su YouPin al prezzo comunque interessante di 599 yuan, circa 74 € al cambio. Non è escluso che possa arrivare nei canali di importazione per l'Occidente.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!