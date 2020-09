Abbiamo imparato a conoscere il brand MIIIW grazie ai suoi accessori per PC, come mouse o tastiere, ed anche questa volta parliamo di un prodotto pensato per la comodità di quando si sta al computer, specie mentre si gioca, come il nuovo tappetino da gaming MWODMP01 che arriva su Xiaomi YouPin ad un prezzo davvero bassissimo.

Xiaomi MIIIW MWODMP01: il tappetino da mouse extra-large su YouPin è perfetto per la comodità durante il gaming

Guardando al design del mousepad Xiaomi MIIIW, notiamo che è di taglia extra-large, che va a coprire praticamente tutta l'area d'appoggio dei gomiti, della tastiera e del mouse. Infatti, esso è lungo circa 80 cm, con una larghezza di 30. Realizzato con materiali come la gomma naturale del Vietnam, esso è molto resistente e grazie al tessuto ad alta densità non solo riduce l'attrito, ma è anche idrorepellente. Il brand infatti dice che è possibile lavarlo anche in lavatrice. Inoltre, il tappetino è anti-scivolo, il modo da aderire al meglio alla scrivania.

Il nuovo tappetino da gaming Xiaomi MIIIW MWODMP01 arriva quindi sulla piattaforma YouPin ad un prezzo davvero molto interessante, infatti sono necessari appena 30 yuan (circa 4 €) per accaparrarsi il mousepad. Non si sa se arriverà in Occidente, ma è possibile giunga sui canali di importazione dedicati.

