Xiaomi: arriverà un’altra Mi TV trasparente, con display Samsung da 27″ | Leak

Da qualche giorno abbiamo visto una novità davvero interessante in casa Xiaomi, ovvero la Mi TV LUX Transparent Edition. Solo poche settimane fa, infatti, il brand ha portato qualche Mi TV anche in Italia, riscuotendo un discreto successo. Non avremmo mai pensato, però, che potesse arrivare ufficialmente un modello totalmente diverso da quelli proposti fino ad ora. Mi TV Transparent Edition, quindi, ha stupito proprio tutti. Sembra, però, che il brand sia al lavoro anche su un altro modello simile, ma con display da 27″.

Mi TV Transparent Edition da 27″ avrà un display OLED di Samsung

Al momento non abbiamo ancora notizie certe in merito, ma pare che Xiaomi stia lavorando su una nuova Mi TV trasparente. A differenza del modello presentato qualche giorno fa, però, questa sarebbe più piccola, risultando solo da 27″. Si vocifera, inoltre, che il produttore del display OLED sia Samsung, sebbene questo particolare non vada in alcun modo a modificare l'ingegnerizzazione del prodotto. Sotto il profilo tecnico, infatti, questa TV sarebbe identica al modello da 55″ da poco lanciato sul mercato.

Secondo alcuni leak, questa TV potrebbe arrivare nel 2021. Xiaomi, inoltre, avrebbe già avviato la configurazione di una catena di fornitura appropriata alla spedizione di questi prodotti. Nonostante tutto, però, il prezzo non dovrebbe essere affatto generoso. Al momento, infatti, i pannelli di questo tipo costano molto, proprio per il tipo di progetto di cui si parla, senza togliere il fatto che i pannelli OLED di Samsung non sono proprio a buon mercato.

