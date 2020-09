Xiaomi Mi TV Horizon Edition in arrivo: anche le TV diventano borderless?

La Xiaomi Mi TV Horizon Edition è in arrivo e punterà all'utenza più esigente. È questo ciò che si evince dai teaser ufficiali pubblicati sui social, oltre che dallo stesso nome adottato dal produttore. La nomenclatura “Horizon Edition” è già stata utilizzata in passato per altri prodotti. Mi sto riferendo allo Xiaomi Mi Notebook 14, la cui variante Horizon si riferiva proprio alle fattezze del display, quasi privo di cornici.

Aggiornamento 04/09: sono comparse nuove informazioni riguardo le specifiche tecniche di questo prodotto. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Ed infatti il teaser della Xiaomi Mi TV Horizon Edition ci rivela un pannello con cornici estremamente sottili, perlomeno sopra e ai lati. Gli slogan promozionali adottati fanno propendere per un prodotto destinato alla fascia premium, senza troppi compromessi per le fattezze tecniche. La dirigenza di Xiaomi ne parla come parlerebbe di un'opera d'arte: “sensazione sontuosa” e “la quintessenza della tecnologia dei display“, per citarne alcuni.

