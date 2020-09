Per il decimo anniversario, oltre al lanciare il nuovo Mi 10 Ultra, la compagnia cinese ha lasciato tutti di stucco presentando Mi TV LUX, dispositivo Transparent OLED dal look eccezionale. Nel frattempo, un teaser spuntato in rete annuncia l'arrivo di una Horizon Edition, soluzione caratterizzata da cornici estremamente sottili e in arrivo a settembre. Ma le novità per la casa cinese non finiscono qui: la serie di smart TV di Xiaomi è pronta ad arricchirsi con due nuovi modelli, due Mi TV con risoluzione 8K e 4K certificate nelle scorse ore dall'ente 3C.

Aggiornamento 14/09: in base agli ultimi leak su Weibo, la versione 8K della Xiaomi Mi TV da 82″ avrà integrato un modem 5G per uno streaming senza interruzioni. In più, è iniziato a trapelare il presunto prezzo. Trovate tutti i dettagli in fondo.

Xiaomi Mi TV 8K e 4K: due nuove smart TV certificate in Cina

Come spesso accade, le certificazioni dei due dispositivi ci arrivano da DigitalChatStation, uno dei leaker più informati sulla piazza quando si parla di dispositivi cinesi. Stando a quanto pubblicato su Weibo, le nuove Xiaomi Mi TV 8K e 4K avranno a bordo dei pannelli targati LG Display ed dovrebbero avere dimensioni decisamente ampie. Le sigle dei prodotti – L82M6-4K e L82M6-8K – indicano risoluzioni differenti, ma in entrambi i casi dovremmo avere un pannello da 82″.

Al momento non sono noti dettagli circa il resto delle specifiche, il design e nemmeno sul prezzo di vendita. Ovviamente è lecito ipotizzare che si tratterà di due prodotti premium e che quindi potrebbero arrivare sul mercato a cifre non proprio economiche. Per quanto riguarda il periodo di uscita, vista la certificazione 3C è probabile – ma non certo – che le nuove Xiaomi Mi TV 8K e 4K possano vedere la luce nel corso del mese di settembre.

La Mi TV 8K da 82″ avrà modem 5G integrato | Aggiornamento 14/09

The main focus of Xiaomi’s 82-inch 8K large-screen TV is the 5G+8K solution currently promoted by the industry. It has a built-in 5G Modem, which may be a high-end product positioned second only to transparent TV, and the price is not cheap [吃瓜] — Digital Chat Station (@StationChat) September 14, 2020

Da un leak del noto utente Weibo Digital Chat Station, abbiamo interessanti informazioni in merito alla smart TV Xiaomi Mi TV da 82″ con risoluzione 8K. Infatti, l'elettrodomestico dalla grande diagonale dovrebbe avere integrato un modem 5G, in modo da permettere uno streaming proprio in 8K continuo, senza perdite di sorta.

Questo a questa tecnologia, Xiaomi non è pioniera, dato che la prima Smart TV 8K con modem 5G è della nota, anche in Italia, Changhong, ma sicuramente il grande lavoro che il colosso di Lei Jun ci mette dietro ai suoi prodotti la renderanno un prodotto premium non solo per la qualità, ma anche per il presunto prezzo, sebbene esso sarà più basso della Mi TV LUX Transparent.

