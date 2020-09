La Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition è in ufficiale e punta all'utenza più esigente grazie al suo display “borderless” ed un prezzo che riesce comunque ad ingolosire non poco. La nomenclatura “Horizon Edition” è già stata utilizzata in passato per altri prodotti. Mi sto riferendo allo Xiaomi Mi Notebook 14, la cui variante Horizon indicava proprio le fattezze del display, quasi privo di cornici. Lo stesso è avvenuto anche con queste nuove smart TV, che puntano ad offrire eleganza e stile ad una cifra contenuta.

Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sulle nuove smart TV

Display, design e caratteristiche

La nuova Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition debutta in due incarnazioni ed adotta un pannello con cornici estremamente sottili, perlomeno sopra e ai lati. Gli slogan promozionali adottati dai teaser dei giorni scorsi hanno fatto propendere per un prodotto destinato alla fascia premium, ma per fortuna l'azienda cinese è riuscita a mantenere i prezzo abbordabili.

Sia la versione da 32″ che quella da 43″ è dotata di un display LCD, retroilluminato a LED, nel primo caso con risoluzione HD mentre per la versione maggiore si sale a Full HD. Per quanto riguarda analogie e differenze rispetto ai modelli precedenti, l'unico dettagli che cambia è il design con cornici più ottimizzate, mentre tutto il resto appare invariato.

All'interno delle Xiaomi Mi TV 4A Horizon trova spazio un chipset Amlogic con Cortex-A53 abbinato a 1 GB di RAM e 8 GB di storage interno, con GPU Mali-450. A livello di porte, invece, troviamo tre ingressi HDMI, due porte USB-A, un ingresso Ethernet ed un foro mini jack da 3.5 mm. Non manca poi Android TV (sotto forma di MIUI PatchWall), con tutti i vari servizi come Chromecast e Google Assistant integrati, così come un sistema di altoparlanti da 20W. Molto utile anche la funzione di Quick Wake, per risvegliare la TV in maniera più rapida del solito.

4A Horizon 32″ – Scheda tecnica

display LED HD da 32″ (1366 × 768 pixel) con angolo di visione di 178°, rapporto superficie/schermo del 93%, tempo di risposta di 6.5 ms

processore quad-core Amlogic Cortex-A53 da 1.5 GHz con GPU Mali-450 MP3;

1 GB di RAM;

8 GB di memoria interna;

MIUI fot TV basata su Android con PatchWall;

funzionalità Mi Quick Wake;

Wi-Fi Single Band, Bluetooth 4.2, 3 porte HDMI, AV, 2 ingressi USB 2.0, Ethernet, S/PDIF

2 speaker da 10 W, DTS-HD

4A Horizon 43″ – Scheda tecnica

display Full HD da 43″ (1920 × 1080 pixel) con angolo di visione di 178°, rapporto superficie/schermo del 95%, tempo di risposta di 6.5 ms

processore quad-core Amlogic Cortex-A53 da 1.5 GHz con GPU Mali-450 MP3;

1 GB di RAM;

8 GB di memoria interna;

MIUI fot TV basata su Android con PatchWall;

funzionalità Mi Quick Wake;

Wi-Fi Single Band, Bluetooth 4.2, 3 porte HDMI, AV, 2 ingressi USB 2.0, Ethernet, S/PDIF

2 speaker da 10 W, DTS-HD

Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo della Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition da 32″ è di 13.499 rupie indiane, circa 155€ al cambio attuale. Per quanto riguarda la versione maggiore da 43″, il prezzo sale a 22.999 rupie, circa 264€. Le vendite in India partiranno il prossimo 15 settembre tramite il sito ufficiale di Xiaomi e Amazon.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu