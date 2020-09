Xiaomi annuncia l’apertura di un nuovo Mi Store a Salerno

Con il ritorno alla vita di tutti i giorni (seppur con un bel po' di cambiamenti rispetto a prima) anche Xiaomi ha dato il via alla ripartenza, che oggi si concretizza ulteriormente con l'annuncio dell'apertura di un nuovo Mi Store a Salerno. Il punto vendita della compagnia cinese va ad aggiungersi al nutrito elenco di store presenti nella penisola, diventando il secondo in Campania.

Xiaomi Italia apre le porte del nuovo Mi Store di Salerno

Come anticipato dal comunicato ufficiale di Xiaomi Italia, il nuovo Mi Store aprirà ufficialmente le sue porte venerdì 2 ottobre all'interno del Contro Commerciale Maximall, località Scontrafata, in provincia di Salerno. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà alle ore 10:30, con il rito del taglio del nastro.

“Nonostante questo periodo critico, Xiaomi continua il proprio programma di espansione sul territorio italiano: l'apertura di questo nuovo Mi Store segna un ulteriore passo in avanti dell’azienda e dimostra il nostro grande impegno che fin dall'inizio abbiamo riposto nei confronti del mercato italiano e dei Mi Fan locali” dichiara Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi.

Il nuovo store è situato al piano terra del centro commerciale Maximall e ha una superficie di circa 150 m quadri; al suo interno impiega più di 8 dipendenti ed offre al pubblico tutti i prodotti (disponibili in Italia) di Xiaomi e delle aziende che fanno parte del suo ecosistema.

In occasione della nuova apertura ci sarà un sottocosto su tanti prodotti e sorprese per tutti i Mi Fan e per tutte le persone che parteciperanno. Inoltre, l'affluenza all'ingresso e all'interno dello store sarà gestita responsabilmente seguendo tutte le procedure di sicurezza al fine di garantire il distanziamento sociale.

Ma le novità non finisco qui: “Mi Store Italia ha in programma di espandere ulteriormente la presenza dei propri Mi Store sul territorio. Entro la fine del 2020, nuovi punti vendita saranno aperti nelle principali città italiane, tra cui Roma, Torino, Udine e Verona, con l’obiettivo di permettere a tutti di godere di una vita migliore grazie a prodotti sorprendenti a prezzi onesti” – afferma Paolo Mastrojanni, Retail Director Mi Store Italia.

